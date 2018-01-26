21:43 26 января | ШАХМАТЫ

Карякин обыграл Крамника в 11-м туре шахматного супертурнира


Россиянин Сергей Карякин победил соотечественника Владимира Крамника в 11-м туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Другой представитель России Петр Свидлер сыграл вничью с Максимом Матлаковым.

После 11 туров в турнире лидируют Гири, Мамедьяров и Карлсен (по 7,5 очков), далее расположились Ананд (7), Крамник, Карякин, Со (по 6,5), Свидлер (5), Матлаков, Вэй И, Каруана (по 4,5), Джонс (4), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2).

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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