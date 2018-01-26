Карякин обыграл Крамника в 11-м туре шахматного супертурнира

Россиянин Сергей Карякин победил соотечественника Владимира Крамника в 11-м туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Другой представитель России Петр Свидлер сыграл вничью с Максимом Матлаковым.

После 11 туров в турнире лидируют Гири, Мамедьяров и Карлсен (по 7,5 очков), далее расположились Ананд (7), Крамник, Карякин, Со (по 6,5), Свидлер (5), Матлаков, Вэй И, Каруана (по 4,5), Джонс (4), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2).