Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который сегодня стартовал в Дохе. Россиянин одержал пятую победу подряд и захватил лидерство в соревнованиях. Сегодня шахматисты проведут по 11 партий, еще десять будут сыграны завтра.
В ноябре Карякин и Карлсен встретились в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке.
tryam
если он так хорош в блице, то что было в битве за корону, слив?
18:31
Уткин за Спартак
Молоток,Серега! Спартак-чемпион, ты - тоже!
18:05