17:10 | ШАХМАТЫ

Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

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Гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который сегодня стартовал в Дохе. Россиянин одержал пятую победу подряд и захватил лидерство в соревнованиях. Сегодня шахматисты проведут по 11 партий, еще десять будут сыграны завтра.

В ноябре Карякин и Карлсен встретились в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

если он так хорош в блице, то что было в битве за корону, слив?

18:31

Уткин за Спартак

Молоток,Серега! Спартак-чемпион, ты - тоже!

18:05

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