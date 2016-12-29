Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который сегодня стартовал в Дохе. Россиянин одержал пятую победу подряд и захватил лидерство в соревнованиях. Сегодня шахматисты проведут по 11 партий, еще десять будут сыграны завтра.

В ноябре Карякин и Карлсен встретились в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке.