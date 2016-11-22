Карякин обыграл Карлсена и повел в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами победил норвежца Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Соперник признал свое поражение на 53-м ходу партии, которая длилась более пяти часов. Таким образом, Карякин повел в матче со счетом 4,5-3,5 по итогам восьми партий, семь из которых завершились вничью.
Девятая партия состоится в среду, россиянин будет играть белыми фигурами. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
8-я партия
Карлсен (Норвегия) – КАРЯКИН (Россия) – 0-1
Общий счет – 3,5-4,5
kolan
saiga "Псевдо-умникам в комментариях. Тай-брейк - это для плясок святого вита, а в спорте именно тайм-брейк, т.е. ускоренный или укороченный тайм. А неспорт-кибер - это для дилетанта в спорте на сайте "С-Э", который заполонил этим НЕ СПОРТОМ спортивный, по сути, сайт." Молодец, закопал себя в яму)
05:49
краснобелов-спартаков
У нас матч в 12 ночи начинается, поэтому обычно час, от силы два смотрю. Сегодня проснулся в 4 утра, включил "наш спорт", а там, вроде бы всё ровно. А тут такие дела! А я еще думал, что если ничья будет, то может кто-то соперника хочет убаюкать? Если из классности, то Карякин своими действиями. Но в то же время Карлсен парняга такой, что и сам не прочь кому-нибудь пыль в глаза бросить, чтобы потом совершить так называемый "бросок кобры". Сергея с победой!
05:45
saiga
Псевдо-умникам в комментариях. Тай-брейк - это для плясок святого вита, а в спорте именно тайм-брейк, т.е. ускоренный или укороченный тайм. А неспорт-кибер - это для дилетанта в спорте на сайте "С-Э", который заполонил этим НЕ СПОРТОМ спортивный, по сути, сайт.
05:18
Gamzat80
"Tie-break" от tie - ничья, break - ломать. А время ломать там не к чему.
04:52
RW.irk
saiga...при необходимости играется тайМ-брейк. Это неспорт-кибер.=======бугага! Тайм)) Я плакал. Да вы прям лингвист, батенька))))
04:11
spb60
saiga - смешной клоун
04:08
Zello
Это было ахуенно! Вот теперь начнется самое интересное, как в футболе когда фаворит незадолго до конца пропускает нелепый гол из-за своей ошибки и самоуспокоенности. Надеюсь что следующие четыре партии будут захватывающими!
04:05
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Карякин в 9-й партии играет белыми фигурами, а 30 ноября, при необходимости играется тайМ-брейк. Это неспорт-кибер.
03:36
Neil
Оба-на! Вот тебе и Карякин, красава! Видимо дождался таки ошибки норманна))
03:33
Lazy87
Это самая красивая и захватывающая партия из всех что я видел! И какой красивый этюд в концовке! Это просто что-то!
03:29
NF
Забавная партия. С учетом того, что предыдущие партии и начало этой, в целом, не предвещали ее такое интересное завершение. Подробно разбирать не буду, на это дело есть Шипов и спецы, а они уж постараются. Еще бы, был знатный интригующий момент в цейтноте, да еще и с такой концовкой! Обоюдная выжидающая игра шахматистов, все же, привела к результатам. Оба ждали конкретных ошибок соперника - и оба их совершили. В принципе, все реальные шансы, на данный момент, Карякин получает лишь благодаря Карлсену, поскольку тот все проблемы для себя сам же и создает. Похоже, Карякин дождался этой самоуспокоенности Карлсена, которого излишняя самоуверенность начала, похоже, губить. Кажется, серия ничьих все-таки Карлсена слегка притомила, поэтому он, решив сыграть привычно активно, сам же в своих действиях и запутался, первый раз в матче заведя себя в цейтнот и, похоже, предоставив Карякину реальнейший шанс на позитивное для себя изменение счета. Одна беда: Карякин - тоже под влиянием цейтнота - шансом не воспользовался, позволив норвежцу позицию уравнять и даже навязать себе активную позиционную борьбу. И на этом бы все и закончилось бы, если бы Карлсен снова не самоуспокоился и совершил еще одну ошибку. И даже после этого я сомневался, что Карякин опять не ошибется. Но не ошибся, за что ему браво за вменяемые ходы после 5(!) часов игры. И победил. Чёрными! Правда уже не под цейтнотом. Удар для Карлсена. Но все равно это поднимает еще один не менее важный и вечный вопрос: а как Карякин собрался играть в блицах, если до них дойдет дело? Это с учетом того, что он, порой, тратит на расчет ходов и сам ход по 10-20 минут, постоянно находясь на грани. Вполне возможно, что он настолько привык играть вторым номером в обороне, что не может быстро перестроиться. Если он сейчас часто не использует такие возможности, фактически, сыграв в своеобразный мини-блиц, то с чего можно думать, что он не будет транжирить их потом? А так игроки, видимо, решили тянуть лямку и наши нервы до последнего. Впрочем, сейчас Карлсену придется рисковать, а не только ждать ошибок Карякина, что дает шансы на более активную игру. И более чем вероятны ошибки, которыми может воспользоваться не только Карлсен, но и Карякин. День закончился неплохо. Главное, чтобы, под влиянием тактического успеха, не самоуспокоился сам Карякин, а то у нас это умеют. Теперь хотя бы очевидно, что он смог оправдаться за неактивную игру белыми. P.S. Пишут, что это первое поражение Карлсена после 28 игр. Знатно расслабило его! P.S.S. Ну вот не имеет права СЭ так куцо подавать итог такой партии...
03:28