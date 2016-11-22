Карякин обыграл Карлсена и повел в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами победил норвежца Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Соперник признал свое поражение на 53-м ходу партии, которая длилась более пяти часов. Таким образом, Карякин повел в матче со счетом 4,5-3,5 по итогам восьми партий, семь из которых завершились вничью.

Девятая партия состоится в среду, россиянин будет играть белыми фигурами. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

8-я партия

Карлсен (Норвегия) – КАРЯКИН (Россия) – 0-1

Общий счет – 3,5-4,5