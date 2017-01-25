23:24 25 января | ШАХМАТЫ

Карякин обыграл Андрейкина на супертурнире в Голландии

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Гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Дмитрия Андрейкина в 10-м туре супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Партия россиян завершилась после 61-го хода. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной, а россиянин Ян Непомнящий - с еще одним представителем Индии Башкараном Адхибаном.

После десяти туров в турнирной таблице лидирует американец Уэсли Со, на счету которого 7 очков. У Левона Ароняна, Магнуса Карлсена, Сергея Карякина, Павла Эльянова и Вэй И по шесть очков. Турнир завершится 29 января.

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Материалы REN-TV

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