Карякин обыграл Андрейкина на супертурнире в Голландии

Гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Дмитрия Андрейкина в 10-м туре супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Партия россиян завершилась после 61-го хода. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной, а россиянин Ян Непомнящий - с еще одним представителем Индии Башкараном Адхибаном.

После десяти туров в турнирной таблице лидирует американец Уэсли Со, на счету которого 7 очков. У Левона Ароняна, Магнуса Карлсена, Сергея Карякина, Павла Эльянова и Вэй И по шесть очков. Турнир завершится 29 января.