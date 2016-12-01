Карякин не смог взять шахматную корону. Пошаговая трансляция тай-брейка

"СЭ" представляет все ходы тай-брейка матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Датчанин одержал победы в третьей и четвертой партиях, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

Первая партия. Карякин - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен - Карякин - 0,5-0,5. Третья партия. Карякин - Карлсен - 0-1. Четвертая партия. Карлсен - Карякин - 1:0.

Текстовая трансляция тай-брейка