02:55 | ШАХМАТЫ

Карякин не смог взять шахматную корону. Пошаговая трансляция тай-брейка

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"СЭ" представляет все ходы тай-брейка матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Датчанин одержал победы в третьей и четвертой партиях, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

Первая партия. Карякин - Карлсен - 0,5-0,5. Вторая партия. Карлсен - Карякин - 0,5-0,5. Третья партия. Карякин - Карлсен - 0-1. Четвертая партия. Карлсен - Карякин - 1:0.

Текстовая трансляция тай-брейка

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1-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

2-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

3-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

4-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

5-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

6-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

7-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

8-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

9-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

10-я блиц-партия

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru

"Армагеддон"

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.

Онлайн трансляция чемпионата мира по шахматам 2016 представлена GuruChess.ru
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