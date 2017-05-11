Россиянин Сергей Карякин не примет участия в московском этапе "Гран-при", так как не видит в этом смысла. Он решил сконцентрироваться на супертурнирах. Второй этап "Гран-при" стартует 12 мая.

– Пусть это не самый сильный турнир с точки зрения участников, но один из основных в календаре, – приводит ТАСС слова Карякина. – Я в нем не приму участия, потому что просто нет смысла. Ведь тут идет борьба за путевки на турнир претендентов, а я в нем принимаю участие автоматически. Я проведу сеанс одновременной игры в рамках "Гран-при", в целом же я просто гость. Буду концентрироваться на участии в супертурнирах.