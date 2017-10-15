Карякин научил Исинбаеву ставить мат в два хода и назвал "самой талантливой ученицей"

Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин встретился с двукратной олимпийской чемпионкой и многократной рекордсменкой мира по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой. По словам самой легкоатлетки, он научил ее ставить мат в два хода.
А Сергей Карякин научил меня в два хода ставить МАТ! Спасибо тебе большое @sergey_karjakin за мастер класс 😀🙋🏻– Yelena Isinbaeva (@yelenaisinbaeva) 15 октября 2017 г.
And… https://t.co/ootBc0uD9B pic.twitter.com/9ygvLbEuqZ
"Лена, ты самая талантливая ученица!" - подчеркнул российский гроссмейстер.
Лена, ты-самая талантливая ученица! ♔♔♔👍👍👍 https://t.co/148EzrN886– Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 15 октября 2017 г.
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