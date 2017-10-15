20:29 | ШАХМАТЫ

Карякин научил Исинбаеву ставить мат в два хода и назвал "самой талантливой ученицей"


Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин встретился с двукратной олимпийской чемпионкой и многократной рекордсменкой мира по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой. По словам самой легкоатлетки, он научил ее ставить мат в два хода.

"Лена, ты самая талантливая ученица!" - подчеркнул российский гроссмейстер.

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Материалы других СМИ
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