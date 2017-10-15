Карякин научил Исинбаеву ставить мат в два хода и назвал "самой талантливой ученицей"

Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин встретился с двукратной олимпийской чемпионкой и многократной рекордсменкой мира по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой. По словам самой легкоатлетки, он научил ее ставить мат в два хода.

А Сергей Карякин научил меня в два хода ставить МАТ! Спасибо тебе большое @sergey_karjakin за мастер класс 😀🙋🏻

And… https://t.co/ootBc0uD9B pic.twitter.com/9ygvLbEuqZ – Yelena Isinbaeva (@yelenaisinbaeva) 15 октября 2017 г.

"Лена, ты самая талантливая ученица!" - подчеркнул российский гроссмейстер.