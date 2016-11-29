Карякин начнет тай-брейк против Карлсена белыми фигурами

После окончания 12-й партии за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, которая завершилась вничью, была проведена жеребьевка. В первой дополнительной партии на тай-брейке, который состоится в день рождения действующего чемпиона мира – 30 ноября, белыми фигурами будем играть Карякин.

Напомним, что 12 партий с классическим контролем времени завершились со счетом 6:6.

Карякин – Карлсен. "Русская рулетка" в Нью-Йорке –

Судьбу матча за звание чемпиона мира после стремительной ничьей в 12-й партии решит тай-брейк //

Как Карякин и Карлсен сыграли вничью. Пошаговая трансляция 12-й партии //

Карлсен – Карякин: как будет играться тай-брейк