00:26 | ШАХМАТЫ

Карякин начнет тай-брейк против Карлсена белыми фигурами

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После окончания 12-й партии за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, которая завершилась вничью, была проведена жеребьевка. В первой дополнительной партии на тай-брейке, который состоится в день рождения действующего чемпиона мира – 30 ноября, белыми фигурами будем играть Карякин.

Напомним, что 12 партий с классическим контролем времени завершились со счетом 6:6.

Карякин – Карлсен. "Русская рулетка" в Нью-Йорке
Судьбу матча за звание чемпиона мира после стремительной ничьей в 12-й партии решит тай-брейк //
Как Карякин и Карлсен сыграли вничью. Пошаговая трансляция 12-й партии //
Карлсен – Карякин: как будет играться тай-брейк

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