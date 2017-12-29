Карякин – лидер чемпионата мира по блицу после первого дня

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает первое место первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу, проходящего в Саудовской Аравии. Шахматист, набравший 9 баллов, лидирует в турнирной таблице. Второе место занимает француз Максим Вашье-Лаграв (8,5 очков).

Другой россиянин Петр Свидлер (8) – третий. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (7) занимает 13-ю строчку.

Напомним, что чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря. Победитель мужского турнира получит 750 тысяч долларов.

В соревновании среди женщин первое место занимает представительница Швеции Пиа Крамлинг, вторая – грузинка Нана Дзагнидзе, на третьей строчке расположилась россиянка Валентина Гунина. Победительница женского турнира получит 250 тысяч долларов.