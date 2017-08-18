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Карякин идет 3-м на турнире в Сент-Луисе, Каспаров - предпоследний

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в первых девяти раундах соревнования по блицу на турнире в Сент-Луисе одержал семь побед и дважды сыграл вничью - с Гарри Каспаровым и Левоном Ароняном. Показатели Каспарова в первый день - 1 победа, 5 ничьих и 3 поражения.

Перед последним днем турнира в таблице лидирует армянин Левон Аронян (18,5 очка). Далее следуют: Хикару Накамура (16,5), Карякин (16), Ян Непомнящий (15), Фабиано Каруана (14,5), Леньер Домингес (12), Ле Куанг Льем (12), Вишванатан Ананд (10,5), Гарри Каспаров (10,5), Давид Навара (9,5).

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