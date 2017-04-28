Карякин и Крамник сыграли вничью на турнире памяти Гашимова

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамник в седьмом туре турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире (Азербайджан). Все остальные встречи завершились вничью.

В турнирной таблице лидирует Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (5 очков). Далее идут англичанин Майкл Адамс, американец Уэсли Со, болгарин Веселин Топалов (по 4), украинец Павел Эльянов (3,5), Крамник, Карякин, поляк Радослав Войташек, азербайджанец Теймураз Раджабов (по 3) и Пентала Харикришна из Индии (2,5).