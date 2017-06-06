Карякин и Крамник сыграли вничью на супертурнире в Ставангере

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником на супертурнире в норвежском Ставангере. В другом матче Американец Хикару Накамура победил голландца Аниша Гири и возглавил общий зачет.
Также вничью сыграли француз Максим Вашье-Лаграв и Вишванатан Ананд, норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со и Левон Аронян из Армении и американец Фабиано Каруана.
Отметим, что все участники супертурнира, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет 249 тысяч евро. Победитель получит 70 тысяч, занявший второе место – 40 тысяч, третье – 25 тысяч.
Denissimo
и до сих пор тугоумим сэ непонятно, что таблицей написать гораздо приятней для читателей чем просто текстом...но им в лом....или в падлу...
23:52 6 июня