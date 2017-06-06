Карякин и Крамник сыграли вничью на супертурнире в Ставангере

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником на супертурнире в норвежском Ставангере. В другом матче Американец Хикару Накамура победил голландца Аниша Гири и возглавил общий зачет.

Также вничью сыграли француз Максим Вашье-Лаграв и Вишванатан Ананд, норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со и Левон Аронян из Армении и американец Фабиано Каруана.

Отметим, что все участники супертурнира, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет 249 тысяч евро. Победитель получит 70 тысяч, занявший второе место – 40 тысяч, третье – 25 тысяч.