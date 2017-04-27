Карякин и Крамник проиграли в шестом туре мемориала Гашимова

Россиянин Сергей Карякин проиграл в шестом туре шахматного мемориала Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире. Карякин уступил американцу Уэсли Со. Также проиграл свою партию Владимир Крамник – он уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.
В другой встрече болгарин Веселин Топалов обыграл украинца Павла Эльянова, а партии Майкл Адамс (Великобритания) – Пентала Харикришна (Индия) и Радослав Войташек (Польша) – Теймур Раджабов (Азербайджан) завершились вничью.
Лидирует на турнире Мамедьяров, который имеет 4,5 очка. Ему по баллу уступают Топалов, Адамс и Со.
Анастасия Волочкова
Что-то наши часто сливать стали.
21:51
Denissimo
СЭ, что за дурную привычку взяли текстовкой всё перечислять? Раньше было по-человечески, сейчас же как не пойми чего...Очень неудобно воспринимать
21:21