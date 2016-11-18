Карякин и Карлсен сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в шестой партии матча за мировую шахматную корону. Шахматисты согласились на ничью после 32-го хода. Встреча проходит в Нью-Йорке.

Седьмая партия состоится в воскресенье, Карякин снова будет играть белыми фигурами. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

6-я партия

КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5

Общий счет – 3:3