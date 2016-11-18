Карякин и Карлсен сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в шестой партии матча за мировую шахматную корону. Шахматисты согласились на ничью после 32-го хода. Встреча проходит в Нью-Йорке.
Седьмая партия состоится в воскресенье, Карякин снова будет играть белыми фигурами. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
6-я партия
КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5
Общий счет – 3:3
NF
Упёртый русский --------------------- Согласен, но, в принципе, мы говорим об одном и том же. С учетом того, что Карякина, как раз, и хвалят за хороший предматчевый багаж. Вполне возможно, что желание не рисковать перевешивает все остальное...
01:23
Упёртый русский
NF. Дело не в том, что Серёга привык играть пассивно. Просто из- за плохой подготовки он не получает позиции, в которых можно играть активно.
00:57
NF
Упёртый русский --------------------- Плохо, если Карякин привых играть в таком пассивном режиме. Сложно будет перестроиться. Карлсен все равно играет на победу даже в неудачных партиях. И заметим, пока тоже не продул. И инициативу сохранил...
00:52
Упёртый русский
NF Пока даже просто игровую позицию чуть поприятнее никак не удаётся белыми получить. Сегодня с дебютной точки зрения - неудача, в 4 партии - катастрофа, во 2 - тоже неудача. Хотя и Магнус в дебюте белыми ничего особого не показывает, но это - ожидалось, и он всё-таки выходит на борьбу.
00:42
Упёртый русский
И ведь сегодня был такой шанс достать разок Магнуса, у того явные психологические проблемы после трёх предыдущих партий, в двух из которых он не выиграл выигранные позиции, а в третьей - еле уполз на ничью из чуть более приятной... Ведь теперь после такой партии и перерыва тот восстановится и опять будет тяжело...
00:35
NF
Упёртый русский --------------------- Сомневаюсь, что мы дождемся от него более вменяемых дебютов. Если он даже белыми будет играть также...
00:30
Упёртый русский
Карлсен сегодня не сделал ни одного своего хода, наверняка, всё изучал дома со своей бригадой... Ну может, последние 5 ходов, когда на доске стояла мёртвая рыба, были не по анализу. А качество работы Серёгиной команды удивляет. Вроде, Контратака Маршалла в испанке - репертуарный дебют викинга, нет? Играется известный АнтиМаршалл с аш 3, Карлсен идёт на известную жертву пешки, (Глейзеров на чесспро указал из базы, что Карякин сам так играл и белыми, и чёрными) следует один новый ход Пешкой на ц5 и получается практически форсированная ничья. Как Серёге выигрывать то с такой подготовкой?
00:25
NF
Что же, партия идет за партией, а в Багдаде все спокойно. В том смысле, что план дебюта у Карякина на игру, на данный момент, пока стандартен. Слабо верится, что он не просчитывает дебютные комбинации перед партиями, но и элементов творчества с его стороны сейчас не видно. Скорее, стремление не к активным дебютам, а к игре от норвежца, без лишнего риска и неожиданностей, купированием возможных заготовок Карлсена. И желание дождаться, наконец, серьезных ошибок от него. Безусловно, этим он значительно обедняет свою игру, поощряя норвежца к излишнему творчеству. Видимо, привычно ему играть в таком довольно пассивном режиме, по-прежнему, несмотря на неплохой результат сейчас, сложно Карякину психологически быть более раскованным, что ли. Нельзя так слишком часто трястись по ходу матча. Из-за чего, похоже, и не смог Карякин попробовать дожать вчера Карлсена. В сложных ситуациях наш играет неплохо, в редкие моменты - даже активно, но все равно слишком часто и неоправданно отдает инициативу норвежцу, а тот этим пользуется, заставляя Карякина долго думать и просчитывать ходы, залезать в цейтнот. Вот и сегодня партия началась со стандартной испанки (1.e2-e4 e7-e5, 2.Kg1-f3 Kb8-c6, 3.Cf1-b5...), и скорость ходов шахматистов показала, что для обоих такой дебют сюрпризом не оказался. Но и активного дебюта от Карякина мы тоже предсказуемо не дождались, сколь бы кто ни мечтал об обратном. Другой вопрос, что Карлсен, как известно, страдает творчеством и любит обходные пути, на которых пытается поймать Карякина. Тянуть до последнего норвежцу надоело, позволять Карякину закрываться он не хочет, потому последовали размены в центре с попыткой чёрных закрепиться там и выходом коня чёрных на b4, угрожающим тылам белых. Но тут Карякин сделал довольно нетипичный ход слоном белых 13.c1-f4, выводя его в поле. Согласен со специалистами, сложившаяся позиция на доске оказалась весьма редкой, со множеством занятных возможностей. Карлсен пошел на очередной размен, пытаясь ослабить левый фланг белых, двинув затем пешку ходом 14.с5. В итоге, у Карякина, фактически, остался открытым центр, а у чёрных слонов появились неплохие позиции для активных действий. Карякин снова пошел выравнивать позицию, и дело свелось к обоюдным разменам крупных фигур, упрощению позиции и очередной ничьей, правда, очень быстрой. Что меня безмерно удивило, вспоминая прошлые партии. Похоже, что Карякин тоже решил дело не тянуть и уйти на выходной. Впрочем, нужно согласиться с мнением, что в этой партии мы увидели неплохую дебютную игру, в первую очередь, со стороны Карлсена, у которого сейчас серия игр за чёрных. Отзащищался он весьма недурно. Что до Карякина, то, похоже, общий план на матч у него действительно простой: играть от Карлсена и шибко не рисковать, отталкиваться от ничьих, ожидая усталости и ошибок норвежца. Потому вполне вероятно, что острой активности от Карякина мы так и не увидим даже в игре за белых, если равенство в счете сохранится и в дальнейшем. Блицы по такой игре вполне вероятны, но до сих пор лично мне непонятно, в каком состоянии Карякин будет их играть, учитывая его любовь к цейтнотам и точным расчетам ходов. Блицы уже предполагают явный элемент творчества, а в нем Карлсен пока сильнее Карякина, которому тяжело даются активные переходы в атаку. Спасибо, конечно, шахматистам, что дают нам, в кои то веки, раньше уйти на боковую, им это самим остро нужно сейчас. Но ждать каких-либо глобальных изменений, думается, бесполезно. Карякин все также будет играть вторым номером, стараясь измотать норвежца многоходовками. Порой, это, конечно, удается. Того вала ошибок и пограничных ситуаций в игре Карякина уже нет, как в начале матча, но и серьезных причин для успеха пока тоже не видно. Хотя общий ход матча он подравнял, пока что у нас патовая ситуация, до конкретных ошибок. И, что интересно, норвежцу, в силу своей активности, удается проверить в деле различные дебютные расстановки, от которых, правда, Карякин неплохо защищается и даже начал ловить Карлсена на ошибках. Смотрим дальше. А шахматистам спасибо еще более конкретно: я, наконец-то, посплю побольше, иначе одним зомби на планете станет больше. P.S. Смотрите Шипова в конце дня, ему дожно быть тоже полегче объяснять игру...
00:04
краснобелов-спартаков
Я же тоже слежу :) Здесь комменты читаю, разбор Шипова смотрю. В шахматах ничего не понимаю, но люблю))
23:54 18 ноября
Andre_Saratov
Шустренько сегодня.
23:46 18 ноября