00:18 | ШАХМАТЫ

Карякин и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке.

Восьмая партия состоится в понедельник, россиянин будет играть черными фигурами. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

7-я партия

КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5-0,5

Общий счет – 3,5-3,5

 
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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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PallMall

Карлсен очень силен, так что Сергей все делает правильно.

01:34

PitersS

Нам "спецы", конечно, будут лапшу вешать о интригах, принципах, находить интерес в том, как кто ухо почесал перед ходом или лежит или сидит гроссмейстер в комнате отдыха, но,сами шахматы приходят не к гроссмейстерской ничейной смерти, а к компьютерногроссмейстерской. Понятно, что когда на кону большие деньги игрок старается рационализировать свои действия, свести риск к минусу, и поэтому любой острый рискованный ход будет сделан только сумасшедшим или романтиком, которого не увидишь в наш век не только в шахматах, но и в игре в домино. Момент творчества исчез из психологии игрока, что в шахматах, что в футболе, и теперь основным посылом действий игрока становится-"Игра забудется, а счет на табло!"

01:31

Упёртый русский

Серёга взял на вооружение тактику Каспарова из первого матча с Карповым, только Каспаров так стал играть при 0-4. Он как бы признал, что он на данный момент не сильнее, делает ничьи и ждёт активности от соперника... Но Карпов был старше Каспарова, кроме того, тот матч был без лимитным и всё равно надо было выигрывать... Здесь даже в случае ничьи всё решат нервы на Тай-бреке, там будут шансы 50 на 50. Самое сложное при таком подходе - удержать чёрный цвет. Посмотрим...

00:34

shpasic

почему хотя бы ход нельзя написать?

00:32

NF

Даже нет смысла особо комментировать партию. Банально скучно. Похоже, сам Карякин решил до конца отсиживаться в обороне, играть вторым номером даже белыми, без всяких активных дебютов и, практически, любых активных действий. Видимо, действительно хочет выжать Карлсена до остатка. Может быть, и сработает, кто знает. К редкому позиционному успеху в той же пятой партии сам Карякин оказался не готов и успешно спустил его на тормозах. Не знаю, нравится, наверное, Карякину под стрессом чёрными играть с Карлсеном. Не доигрался бы играть в защитном режиме. Не уверен, что стоит доводить дело до блица, тем более, суперблица. Вот не шибко я уверен тут в успехе Карякина. Смотрим дальше...

00:32

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Материалы других СМИ