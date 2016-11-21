Карякин и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке.
Восьмая партия состоится в понедельник, россиянин будет играть черными фигурами. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
7-я партия
КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5-0,5
Общий счет – 3,5-3,5
PallMall
Карлсен очень силен, так что Сергей все делает правильно.
01:34
PitersS
Нам "спецы", конечно, будут лапшу вешать о интригах, принципах, находить интерес в том, как кто ухо почесал перед ходом или лежит или сидит гроссмейстер в комнате отдыха, но,сами шахматы приходят не к гроссмейстерской ничейной смерти, а к компьютерногроссмейстерской. Понятно, что когда на кону большие деньги игрок старается рационализировать свои действия, свести риск к минусу, и поэтому любой острый рискованный ход будет сделан только сумасшедшим или романтиком, которого не увидишь в наш век не только в шахматах, но и в игре в домино. Момент творчества исчез из психологии игрока, что в шахматах, что в футболе, и теперь основным посылом действий игрока становится-"Игра забудется, а счет на табло!"
01:31
Упёртый русский
Серёга взял на вооружение тактику Каспарова из первого матча с Карповым, только Каспаров так стал играть при 0-4. Он как бы признал, что он на данный момент не сильнее, делает ничьи и ждёт активности от соперника... Но Карпов был старше Каспарова, кроме того, тот матч был без лимитным и всё равно надо было выигрывать... Здесь даже в случае ничьи всё решат нервы на Тай-бреке, там будут шансы 50 на 50. Самое сложное при таком подходе - удержать чёрный цвет. Посмотрим...
00:34
shpasic
почему хотя бы ход нельзя написать?
00:32
NF
Даже нет смысла особо комментировать партию. Банально скучно. Похоже, сам Карякин решил до конца отсиживаться в обороне, играть вторым номером даже белыми, без всяких активных дебютов и, практически, любых активных действий. Видимо, действительно хочет выжать Карлсена до остатка. Может быть, и сработает, кто знает. К редкому позиционному успеху в той же пятой партии сам Карякин оказался не готов и успешно спустил его на тормозах. Не знаю, нравится, наверное, Карякину под стрессом чёрными играть с Карлсеном. Не доигрался бы играть в защитном режиме. Не уверен, что стоит доводить дело до блица, тем более, суперблица. Вот не шибко я уверен тут в успехе Карякина. Смотрим дальше...
00:32