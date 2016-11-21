Карякин и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке.

Восьмая партия состоится в понедельник, россиянин будет играть черными фигурами. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

7-я партия

КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5-0,5

Общий счет – 3,5-3,5