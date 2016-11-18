Карякин и Карлсен сыграли вничью в пятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в пятой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке.
Шестая партия состоится в пятницу. Напомним, что шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.
Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
5-я партия
Карлсен (Норвегия) – КАРЯКИН (Россия) – 0,5:0,5
Общий счет – 2,5-2,5
NF
Занятно: я, безусловно зря, на какой-то миг поверил, что Карякин попробует выжать победу. Да нет, в итоге, все почти (но довольно уверенное "почти"!) как обычно. После прошедших 4 партий, а особенно - последних двух, хотелось какой-то более активной игры, не такой энергозатратной, как предыдущие. Кроме того, меня стал все больше интересовать общий план Карякина на матч, в частности, в плане дебютных расстановок. Поскольку согласен с мнением, что начало игры в исполнении Карякина обычно излишне сухое и пассивное, без каких-то мощных заготовок и неожиданностей. Поэтому приходили в голову два варианта: 1) либо Карякин все свои заготовки оставил на концовку матча, а сейчас просто, что называется, "привыкает" к Карлсену, надеясь его такими муторными партиями измотать; 2) либо Карякин изначально решил просто реагировать на ходы Карлсена, не стремясь быть излишне активным в дебюте и рассчитывая запутать Карлсена в таких многоходовках и, опять же, вымотать его до ошибки. Оба варианта не шибко радуют, но уж лучше первый, ибо второй грешит изрядным дилетантизмом не только для элитного шахматиста, но и для обычного разрядника. Слабо верится, что Карякин, известный своим расчетом ходов, вдруг не просчитывает дебюты и идет магистральными путями и на авось, лишь бы излишне не рисковать. Сама партия началась итальянкой со стороны Карлсена(1.e2-e4 e7-e5, 2. Kg1-f3 Kb8-c6) с созданием кулака в центре, и, похоже, Карякин этому, все же, не слишком удивился. Но начали итальянкой не шибко классической, ибо, как верно заметили комментаторы Матч-ТВ, Карлсен любит ходить не магистральными путями, а узкими тропками. И создалось впечатление, что Карлсен этот дебют проработал неплохо, в отличие от Карякина, ибо, в то время как норвежец стрелял ходами, Карякин знатно призадумался, загоняя себя в цейтнот после серии 11.d3-d4 c7-c6. Намечавшийся после этого размен в центре был, по последствиям, совсем не очевиден, вплоть до тех вариантов, когда белые укреплялись в центре, а чёрные получали неслабую дыру в защите. Карякин на размен решился, по итогам забрав еще и слона у Карлсена, но взамен получил слабую ось "е" и пассивный левый фланг. Хрупкое равновесие сохранилось, Карякин заставил Карсена задуматься, но инициатива все равно осталась за белыми. Хотя домашний этюд норвежца он и остановил, привычно неплохо отзащищавшись. Даже Карлсена в цейтнот отправил, заставив того искать варианты. Вот только вариантов активной игры было мало, хотя в районе 18-19 ходов вероятный ход ферзя чёрных на h4 был довольно интересен. И Карякин опять начал играть на цейтнот, уже изрядно этим утомив. 15-20 минут на этот ход потратил, просчитывая варианты. И полчаса на 20 ходов до первой отсечки при такой тягомотной игре! Знатно Карякин судьбу испытывает, похоже, правы специалисты, когда говорят, что, при наличии множества вариантов и, соответственно, последствий, Карякин начинает теряться, в то время как при наличии единственно верного варианта у Карякина проблем шибко меньше. Недопустимо так лихо тратить время в начале партии. Но! Редчайший на данный момент случай в матче: этим ходом Карякин не прогадал и впервые поставил норвежца в реальный тупик, из которого безопасных выходов у Карлсена было мало. Правда, в итоге, Карякин даже в этой ситуации остался себе верен, не обостряя игру и вновь сводя ее к ничьей. Чем и занимался в дальнейшем. Неудивительно, что народ в комментариях после хода слона черных 20.xc5 уже начал призывать на боковую. Что забавно, Карлсен, конечно, проверял крепость Карякина на крепость, но тоже шибко не суетился в активности. Все могло бы так и закончиться, если бы Карлсен банально не заигрался или не расслабился, настроившись подсознательно на ничью, но решил рискнуть сыграть до победы и двинуться пешками вперед. В итоге, раскрыл центр, убрав ферзя, и пропустил ход пешкой чёрных 42.d5-d4 под ход слона чёрных, которые начали белых зажимать. Карлсен первый раз в матче вполне реально попал, что сразу было видно в трансляции, вынужденно пойдя на размен, сбрасывая пешку. Хотя даже после этого ситуацию нельзя было сравнивать с положением Карякина в предыдущих партиях. В результате, норвежец собрался и выкрутился, а Карякин, создав Карлсену проблемы, дожать его не смог, уйдя от провоцируемого норвежцем ответного размена ферзей, ставившего под удар левый фланг чёрных с последствиями. Надо было Карякинунайти возможность занять линию "h". И, похже, Карякину просто не хватило ходов для реализации преимущества. Общая идея норвежца на партию после бесконечных предыдущих, похоже, была вполне понятна: удачный дебют с домашней заготовкой, попытка застать Карякина врасплох, загнать его в цейтнот, дождаться ошибок и додавить, не допуская закрытой игры и упрощения и не доводя дело до муторной концовки партии. И, в принципе, Карлсену удалось в самом начале партии получить относительное преимущество, пусть Карякин и не шибко, похоже, удивился. Однако, что забавно, Карякину смесью пассивной и, в кои то веки, активной защиты удалось план норвежцу, в общем-то, сорвать, взяв инициативу в свои руки. Правда, также привычно Карякин, решив не рисковать и удержать ничью, игру начал сушить. На это раз просто более уверенно и без грубых ошибок, что само по себе достижение. В принципе, психологически партия осталась за Карякиным: планы Карлсена сорвал, равенство очков сохранил. Следующие две партии белыми будут у Карякина, и после такой ничьей мы уже вправе ждать от Карякина более активных действий в игре, не повторяя невнятных дебютных ошибок предыдущей партии. Здесь интересны два момента. Во-первых, Карлсен, при всей своей естественной расслабленности и спокойствии, как утверждают мои коллеги по Интернету, на мой взгляд, был бы плохим игроков в покер, потому как не смог бы убедительно блефовать. В зависимости от ситуации на доске, его состояние отлично видно по активной жестикуляции и мимике, которые он то ли нарочно, то ли намеренно не контролирует. Что только виднее с каждой ничейной партией. И то, что он не может внятно реализовать те ошибки, которые совершает Карякин, и удачные дебюты, говорит о том, что Карлсен, все же, снисходя относится к сопернику в ущерб собственной концентрации. Во-вторых, по-прежнему не виден какой-то внушительный предматчевый багаж у Карякина кроме явного желания стоять и не уступать. Умение хорошо защищаться радует, но даже на это Карякин тратит уйму времени и сил. Учитывая ход матча, практически все может решить пара результативных партий, и это, пожалуй, максимум, который мы сможем увидеть в этом матче. По этой причине следующие две партии белыми Карякина важны, ибо уже необходимо начинать решать вопрос и доставать из арсенала что-то более весомое. Результативная партия одного из игроков мощно усложнит другому шансы на отыгрыш. Просто не шибко уверен в эффективности игры Карякина в блицах. Вряд ли дело дойдет до суперблица, но по такой игре шансы дойти до обычных блиц-партий, все же, есть. И, учитывая тягу Карякина к цейтнотам и многоходовкам, возникает все тот же вопрос: как Карякин собрался играть в таком режиме? Пожалуй, в такой быстрой игре без глубокого расчета ходов возможностей у Карлсена больше. Возможно, Карякин хочет заставить Карсена выложить все козыри и затем решить вопрос в свою пользу. Такая позиция тоже, мягко говоря, противоречива. Основательно Карякин опасается Карлсена, не рискует, сводя практически к нулю любые попытки атаковать. Не спорю, матч, в целом, становится гораздо интереснее, и уже не только упорной защитой Карякина, но, испытывая судьбу, вроде бы не шибко рискующий Карякин с такой игрой знатно рискует. Оборона может оказать медвежью услугу в плане активности в атаке, поскольку все свои ошибки Карякин совершает при переходе к активным действиям. Он привыкает к одному игровому режиму, рискуя отвыкнуть от другого. Пусть даже с Карлсеном с шашками наголо тоже играть нельзя. И хотелось бы, наконец, увидеть у Карякина более внятный дебют. А так уже и Карлсен отметился конкретными ошибками. Смотрим дальше, хорошо, что они сегодня 7-часовыми не баловались, на боковую смогу уйти раньше аж на целый час. И Карякин отоспится. P.S. Очень советую разборы партий смотреть у Шипова, он вполне неплохо их анализирует и смотрит альтернативы. Правда, выходят они к концу следующего дня. И Полгар, на фоне происходящего, забавно шутканула сегодня в твиттере. Кто знает, может быть, у Карякина действительно почасовая, а Карлсену за терпение он потом отстегнет. P.S.S. С добрым утром, СЭ!..
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