Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии за мировую корону

Девятая партия матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась вничью на 74-м ходе. Она продолжалась около пяти с половиной часов. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Общий счет встречи – 5:4 в пользу Карякина. Поединок проходит в Нью-Йорке.

Десятая партия состоится в четверг, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, по регламенту шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

9-я партия

КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5

Общий счет – 5:4