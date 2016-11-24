Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии за мировую корону

Девятая партия матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась вничью на 74-м ходе. Она продолжалась около пяти с половиной часов. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Общий счет встречи – 5:4 в пользу Карякина. Поединок проходит в Нью-Йорке.
Десятая партия состоится в четверг, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, по регламенту шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
9-я партия
КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5
Общий счет – 5:4
Алексей Х
Dennis-Ber причём дважды упустил.. =========== 33 и 39 ходы ошибочные.... на 33 не выиграл качество слоном на а4, а на 39 не поддавил ферзем на в3...
04:38
Dennis-Ber
причём дважды упустил..
04:20
Алексей Х
упустил победу...обидно.
03:43