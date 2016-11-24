03:38 | ШАХМАТЫ

Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии за мировую корону

Сергей КАРЯКИН (слева) и Магнус КАРЛСЕН. Фото ruchess.ru.
Сергей КАРЯКИН (слева) и Магнус КАРЛСЕН. Фото ruchess.ru.
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Девятая партия матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном завершилась вничью на 74-м ходе. Она продолжалась около пяти с половиной часов. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Общий счет встречи – 5:4 в пользу Карякина. Поединок проходит в Нью-Йорке.

Десятая партия состоится в четверг, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, по регламенту шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

9-я партия

КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5

Общий счет – 5:4

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алексей Х

Dennis-Ber причём дважды упустил.. =========== 33 и 39 ходы ошибочные.... на 33 не выиграл качество слоном на а4, а на 39 не поддавил ферзем на в3...

04:38

Dennis-Ber

причём дважды упустил..

04:20

Алексей Х

упустил победу...обидно.

03:43

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