Карякин и Карлсен сыграли вничью в четвертом матче

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в четвертой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке.
Пятая партия состоится во четверг. Напомним, что шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.
Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
4-я партия
КАРЯКИН (Россия) – Карлсен (Норвегия) – 0,5:0,5
Общий счет – 2-2
NF
Кто смелый, пишите более полную раскладку по ходам. У меня на это сил не остается плюс не все в ладах с шахматами настолько, чтобы без шахматной доски разобраться, в чем дело...
05:12
Perasperas
Спасибо, NF! Хоть что-то в СЭ про шахматы. Раньше был Васильев с подробными комментариями. Теперь по сути-ничего.
04:55
NF
Забавно. Как, порой, все предсказуемо. После прошлой 7-часовой партии меня интересовали три вещи: в каком состоянии игроки подойдут к следующей игре, будет ли довольно быстрая ничья после вчерашней изматывающей, чтобы на выходной быстро уйти, и будет ли Карлсен более активен, чем прежде. Тем более, что на шахматных форумах пошли разговоры, что Карякин-де на фоне вырванной в концовке 3-ей партии ничьей будет психологически на подъеме и сможет удивить. А все получилось, как я сказал, более чем предсказуемо. В принципе, как я и ожидал. А предсказуемость в том, что ход всего матча, на данный момент, зависит от вменяемой игры Карякина. Ибо, как и предполагалось, все идет до конкретных ошибок (устал уже сам с этой мантрой). Потому что оба игрока играют осторожно, редко раскрываются и излишне не рискуют. Но! Все это терпимо, пока Карякин не начинает на ровном месте чудить сам, ибо все возможности Карлсена для успеха возникают после ошибок Карякина, причем, порой, непонятных даже для не шибко способных к шахматам. Норвежец, конечно, пытается при первой возможности поддавливать, искать возможности для инициативы, но, в целом, ему нет смысла рваться в атаку. Ибо сам Карякин прекрасно ему в этом помогает. Причем в этой партии это произошло довольно рано, кажись, едва пошли первые ходов 20. Смешно, конечно, но, порой, возникало ощущение, что Карякин умышленно создает пограничную ситуацию, начинает залезать в цейтнот, чтобы потом героически себя вытаскивать из болота. Под стрессом он больше признаков жизни подает. Правда, как бы боком, в итоге, ему это не обошлось. Похоже, вчерашняя партия действительно больше сказалась на Карякине и физически, и морально (к вопросу об отдыхе). Карлсен-то на вид более свежий, возможно, более привыкший к такому трафику. Я просто игры Карякина раньше не смотрел, поэтому не могу сказать, насколько привычен игрок к такому затратному режиму. Ведь уже второй день подряд пошла такая же муторная партия. Насколько Карякина хватит, неясно. И главное: а как Карякин матч собрался выигрывать? Да, пока он сидит в активной защите, вполне успешно раз за разом упрощая игру, все терпимо (с оговорками), но как только он пытается проявить инициативу, выйти в атаку, то начинает довольно грубо ошибаться. И здесь уже становится видна разница в мастерстве игроков, у Карлсена уровень явно выше. Он более универсален что в атаке, что в защите, творчества в его игре больше. Карякин же, уповая на точный расчет ходов и осторожность, сильно теряет во времени, загоняя себя в цейтнот, что и показал в начале партии, когда имел преимущество во времени над Карлсеном и игровое, пусть и символическое, на доске. Атака у Карякина в этом матче явно не его конёк, но только уже не уверен, что таким макаром он дождется ошибок от норвежца. Карлсен-то, фактически, грубо еще нигде не ошибся. А Карякин из-за своих же ошибок вынужден уже не первую партию просто вытаскивать, сам себе обеспечивает все эти многочасовые сидения. Кстати, совершенно ненужные и искусственно затягивающие игру. Интересно было бы увидеть Карякина в блицах, когда постоянный цейтнот и нет времени долго продумывать ходы. Вот как он в такой ситуации будет действовать? Карлсен ведь использует ошибки соперника для того, чтобы победить, а Карякин вынужден использовать ошибки Карсена лишь для того, чтобы вытянуть ничью. Да, можно, конечно, согласиться с утверждениями в духе "кто такой ты сам", "чего достиг", "речь идет о претенденте с регалиями", "вне доски все умные" и т.д. Вот только ошибки Карякина явно не вынужденные, от невнимательности, а Карлсен глобальных проблем изначально ему не создает. Что, кстати, тоже интересно. Похоже, норвежец также не хочет форсировать ситуацию, слегка опасаясь Карякина. Но это не мешает ему, опять же, не совершать грубых ошибок, пусть его игра тоже не без упущений. Карякин давал ему изрядные шансы пару очков поднять. Но что-то норвежец сразу начинет терять концентрацию и теряет имеющиеся шансы. Похоже, слишком свысока относится к сопернику. Вообще, последние две партии - партии обоюдных грубых ошибок и упущенных возможностей. Повторюсь: Карякин, конечно, может сидеть в этом режиме долго, пока хватит сил. Но как он собрался решать вопрос без вменяемой атаки и борьбы за инициативу, а не просто отбиваться от своих ошибок, пока непонятно. Если, конечно, это не какой-то наиграндиознейший хитрый план с кучей ничьих в начале и выжиманием побед в концовке матча. Ладно, пора спать. Вторая ночь уже такая. Пока они страдают великим сидением при Нью-Йорке, я успеваю 2-3 фильма заценить и полдюжины законов глянуть. Сам уже не знаю, как долго на все это сил хватит. День с ночью уже местами поменялись. Карякину тоже выспаться не помешает. Оба игрока, надеюсь, отдохнут, и партию, быть может, не будут бесконечными. А то, скорее, наше терпение испытывают. Да, и Каруана в прогнозах неслабо обломался. Какая-никакая интрига есть. Кстати, интересно: а до 100 ходов доберутся? Шансы имеются с таким бесконечным эндшпилем. P.S. Объему комментария, народ, не удивляйтесь. Каковы партии - таков и комментарий. Краткость здесь не рулит. P.S.S. А СЭ все также меняет в сообщении лишь номер партии и общий счет...
04:42