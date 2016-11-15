Карякин и Карлсен сыграли вничью в 3-й партии за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке. Партия длилась 6 часов 40 минут.

Четвертая партия состоится во вторник, Карякин будет играть белыми фигурами. Напомним, что шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.

Карлсен является действующим чемпионом. В прошлом году он обыграл Вишванатана Ананда.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

3-я партия

Карлсен (Норвегия) – КАРЯКИН (Россия) – 0,5:0,5

Общий счет – 1,5-1,5