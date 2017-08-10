Карякин и Карлсен снова потеряли очки на супертурнире в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с французом Максимом Валшье-Лагравом в 7-м раунде супертурнира в Сент-Луисе. Чемпион мира Магнус Карлсен поделил очки с россиянином Петром Свидлером.

Также ничейным исходом завершилась партия между американцами Уэсли Со и Фабиано Каруаной. Победы в этом туре одержали Вишванатан Ананд и Левон Арноян, которые обыграли Яна Непомнящего и Хикару Накамуру, соответственно.

В турнирной таблице лидирует Аронян (4,5 очка). У Ананда, Вашье-Лаграва и Карлсена по 4 очка. Карякин заработал 3,5 очка, Свидлер - 3, Непомнящий - 2,5.