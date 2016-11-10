Карякин и Карлсен пройдут допинг-контроль, в том числе на мельдоний

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен будут сдавать допинг-тесты во время матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. В том числе будет проведена проверка на запрещенный с 1 января мельдоний. Призовой фонд матча составит 1 миллион долларов, из которых 60 процентов получит победитель, 40 - проигравший.

Матч за шахматную корону пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.