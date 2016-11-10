14:49 | ШАХМАТЫ

Карякин и Карлсен пройдут допинг-контроль, в том числе на мельдоний

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Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен будут сдавать допинг-тесты во время матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. В том числе будет проведена проверка на запрещенный с 1 января мельдоний. Призовой фонд матча составит 1 миллион долларов, из которых 60 процентов получит победитель, 40 - проигравший.

Матч за шахматную корону пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3773432

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

вы знаете, Ласкер дошёл до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. он обкуривает своих противников сигарами. и нарочно курит дешёвые, чтобы дым противней был. шахматный мир в беспокойстве.

15:33

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интересно, кто до этого додумался? мельдоний уже на моСК влияет как - то?

15:11

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