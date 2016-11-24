Карякин и Карлсен прошли допинг-контроль после девятой партии

Участники матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин и Магнус Карлсен после девятой партии, завершившейся ничьей, прошли процедуру допинг-контроля, сообщает Dagbladet. После этого оба шахматиста отправились на общение с прессой. На данный момент общий счет матча 5:4 в пользу российского гроссмейстера. Десятая партия состоится в четверг.
Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 9-й партии
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staerswimmer23
тут вот мотогонщицу с Дакара за мельдоний сняли, наверное тоже мотоцикл быстрее ездит от мельдония
10:22
A.Alek
По мнению вада они стероидов должны нажраться или кокса нанюхаться, чтобы лучше думалось?
08:28