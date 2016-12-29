Карякин и Карлсен лидируют после первого дня чемпионата мира по блицу

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен лидируют после первого дня чемпионата мира по блицу. Гроссмейстеры набрали по 10 очков в 12 партиях. При этом Карякин в пятом туре обыграл Карлсена. Россиянин опережает норвежца по дополнительным показателям. Далее в таблице следуют россияне Даниил Дубов и Александр Морозевич, у которых по 8,5 очков.

Ян Непомнящий и Александр Грищук набрали по 7,5 очков, Александр Рязанцев, Максим Матлаков, Евгений Найер и Эрнесто Инаркиев - по 7. В пятницу пройдут еще девять туров чемпионата.