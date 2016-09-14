Карякин доволен игрой на шахматной олимпиаде

Россиянин Сергей Карякин доволен своим выступлением на шахматной олимпиаде в Баку. Гроссмейстер считает ее идеальным этапом подготовки к матчу за звание чемпиона мира. Спортсмен в составе сборной России завоевал бронзовую медаль.

– Шахматная олимпиада идеально легла в график подготовки к матчу за звание чемпиона мира, потому что последний матч здесь, в Баку, я сыграл примерно за два месяца до Нью– Йорка, – приводит ТАСС слова Карякина. – Мне было трудно играть на первой доске, где ты встречаешься с лучшими из лучших, и при этом маскировать свои секреты. Я не мог играть те дебюты, которые моя команда планирует использовать в партиях с Карлсеном. Так что можно сказать, что я был отчасти безоружен.

В целом я доволен олимпиадой, которая, кстати, была блестяще организована. Поставил себе бы "четверку". Теперь же все мысли о матче за звание чемпиона мира. Я планирую закрыться от СМИ, от внешнего мира, сосредоточиться на подготовке и постараться победить непобедимого.