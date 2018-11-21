Каруана и Карлсен в девятый раз сыграли вничью

В девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам американец Фабиано Каруана и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью. Это девятая ничья в девяти партиях. Белыми играл действующий обладатель шахмтной короны Карлсен.

Счет в матче равный - 4,5:4,5. Десятая партия из двенадцати будет сыграна 22 ноября.

Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда из Индии. В 2014 году он первый раз защитил звание, снова победив Ананда, в 2016-м состоялась вторая защита титула - Карлсен обыграл россиянина Сергея Карякина.