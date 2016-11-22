Карлсену грозит штраф в размере 10 процентов призовых за уход с пресс-конференции

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен может быть наказан штрафом в размере 10 процентов от суммы призовых за уход с пресс-конференции после поражения от Сергея Карякина в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Общий призовой фонд встречи, в которой россиянин и норвежец борются за мировую шахматную корону, составляет около 1 миллиона евро. Победитель получит 60 процентов от общей суммы, проигравший – 40.

Согласно регламенту, Карлсен должен будет выплатить 5 процентов от суммы призовых организатору турнира, компании "Агон", и 5 процентов – Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Напомним, что в восьмой партии матча за мировую шахматную корону Карякин, игравший черными фигурами, одержал победу на 53-м ходу. Партия длилась более 5 часов. По окончании партии норвежец отказался от общения с представителями СМИ, покинув пресс-конфеенцию после нескольких минут ожидания Карякина.

После победы в восьмой партии россиянин повел в матче со счетом 4,5-3,5. Девятая партия состоится в среду, Карякин будет играть белыми фигурами. Всего шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.



