Карлсен выиграл турнир в Вейк-ан-Зее, Крамник - третий

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен стал победителем турнира в голландском Вейк-ан-Зее. В последнем туре Карлсен сыграл вничью с последним на данный момент претендентом на шахматную корону Сергеем Карякиным. После заключительного тура Карлсен и Аниш Гири набрали по 9 очков и разыграли победу на тай-брейке, в котором сильнее был норвежец.

Третье место с 8,5 очка занял 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Для Карлсена это шестая победа на турнире в Вейк-ан Зее. Ранее он побеждал в 2008, 2010, 2013, 2015 и 2016 году.