Карлсен страдает от повышенного внимания

Менеджер Магнуса Карлсена попросил организаторов матча за шахматную корону с Сергеем Карякиным убрать камеры из комнат отдыха, где иногда спортсмены проводят время, сообщает NRK. По словам представителя чемпиона, норвежец может не знать об их наличии. Согласно договоренности, камеры предназначались исключительно для судей.

- Карлсен не привык к такому вниманию общественности, - объяснила обозреватель NRK Нина Берлунг. - Не сказать, что ему вообще не уделяют внимания в Норвегии, но он точно не Бьорндален и не Сундбю. Когда же четвертая партия завершилась вничью, тут все просто сошли с ума - начали давить на него, говорить, что он может не справиться.

- Карлсен с самого детства любил побыть один, - пишет The Norway Post. - В одном из документальных фильмов на кадрах хроники можно часто видеть, как мальчик сидит один - с книгой, рисунком, или просто возится с камешками. Он никогда не нуждался в повышенном внимании и, кажется, даже страдает от этого.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в пятой партии матча за мировую шахматную корону. Шестой поединок состоится в пятницу. Напомним, что шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.