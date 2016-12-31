Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу

Норвежец Магнус Карлсен, проигравший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, в негодовании покинул церемонию награждения, сообщает NRK. Когда на него сыпался дождь из конфетти, он махнул рукой и ушел.

Напомним, что перед последним туром Карлсен лидировал и опережал своего бывшего соперника в матче за мировую шахматную крону на полбалла. Однако в последнем поединке Карлсен проиграл венгру Петеру Леко. Карякин же выиграл у грузина Баадура Джобавы и сравнялся с Карлсеном по очкам, однако опередил его по дополнительным показателям.