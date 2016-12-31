01:54 | ШАХМАТЫ

Карлсен раньше времени покинул церемонию награждения на ЧМ по блицу

0
0
0
1

Норвежец Магнус Карлсен, проигравший титул чемпиона мира по блицу россиянину Сергею Карякину, в негодовании покинул церемонию награждения, сообщает NRK. Когда на него сыпался дождь из конфетти, он махнул рукой и ушел. 

Напомним, что перед последним туром Карлсен лидировал и опережал своего бывшего соперника в матче за мировую шахматную крону на полбалла. Однако в последнем поединке Карлсен проиграл венгру Петеру Леко. Карякин же выиграл у грузина Баадура Джобавы и сравнялся с Карлсеном по очкам, однако опередил его по дополнительным показателям.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Слабак! (с, "В бой идут одни старики")

02:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ