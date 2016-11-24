07:25 | ШАХМАТЫ

Карлсен проигнорировал норвежских журналистов после девятой партии с Карякиным

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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен не стал общаться с норвежскими журналистами в смешанной зоне после девятой партии матча за шахматную корону с Сергеем Карякиным (0,5:0,5), сообщил на своей странице в твиттере журналист Dagbladet Тарьяй Свенсен. При этом официальную пресс-конференцию, в отличие от прошлого раза, шахматист посетил.

Напомним, после проигранной восьмой партии Карлсен демонстративно покинул зал, не дождавшись российского гроссмейстера, который давал индивидуальное интервью. Согласно регламенту, норвежец должен быть оштрафован на 10 процентов от своих призовых. Команда Карслена уже подала апелляцию.

Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 9-й партии

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