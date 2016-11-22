Карлсен после поражения от Карякина не стал общаться с прессой

Норвежец Магнус Карлсен после поражения в восьмом матче за шахматную корону от россиянина Сергея Карякина отказался от общения с прессой после игры, сообщает NRK. Действующий обладатель титула пришел на пресс-конференцию, но не дождался соперника, который задерживался. Карсен сказал, что не будет ждать Карякина и раздосадовано ушел. Согласно регламенту, он будет оштрафован на 10 процентов от призовых. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион евро. Победитель получит 60 процентов от общей суммы.

После восьми партий в матче за шахматную корону лидирует Сергей Карякин с общим счетом 4,5-3,5. Следующая партия пройдет в 23 ноября в Нью-Йорке. Россиский гроссмейстер сыграет белыми фигурами.