04:15 | ШАХМАТЫ

Карлсен после поражения от Карякина не стал общаться с прессой

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Норвежец Магнус Карлсен после поражения в восьмом матче за шахматную корону от россиянина Сергея Карякина отказался от общения с прессой после игры, сообщает NRK. Действующий обладатель титула пришел на пресс-конференцию, но не дождался соперника, который задерживался. Карсен сказал, что не будет ждать Карякина и раздосадовано ушел. Согласно регламенту, он будет оштрафован на 10 процентов от призовых. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион евро. Победитель получит 60 процентов от общей суммы.

После восьми партий в матче за шахматную корону лидирует Сергей Карякин с общим счетом 4,5-3,5. Следующая партия пройдет в 23 ноября в Нью-Йорке. Россиский гроссмейстер сыграет белыми фигурами.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Долой марионеток-макларенеток

Карлсену нужен Малыш. Но его нет...

08:05

Black_Knight

Мда, Магнус совершенно не похож на себя. Речь не только об уходе с интервью, но и о нехарактерном ведении партии. Как бы после матча в случае успеха Карякина не пошли бы очередные разговоры о гипнозе :)

08:00

vasiunchik

Главное, чтобы такое состояние у него осталось и на следующий матч...

07:33

Spasskiy

Нервы...

07:21

Trezvy

Нервы, нервы... Пора Карлсену лечиться электричеством.

06:25

Милдронат

Истеричка)))

05:26

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