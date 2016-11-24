Карлсен обжалует штраф за уход с пресс-конференции

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен намерен обжаловать решение организаторов матча за мировую шахматную корону оштрафовать его на 10 процентов от будущих призовых. Об этом норвежец сообщил после девятой партии с Сергеем Карякиным, которая завершилась вничью.

Напомним, Карлсен покинул пресс-конференцию после проигранной восьмой партии, не дождавшись в зале россиянина, который давал индивидуальное интервью норвежской прессе. Призовой фонд матча составляет 1 миллион евро, из которых 60 процентов получит победитель, 40 процентов – проигравший.

"Мы уже подали апелляцию, – приводит Dagbladet слова Карлсена, который не стал вдаваться в подробности по этой ситуации.