Карлсен обжалует штраф за уход с пресс-конференции

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен намерен обжаловать решение организаторов матча за мировую шахматную корону оштрафовать его на 10 процентов от будущих призовых. Об этом норвежец сообщил после девятой партии с Сергеем Карякиным, которая завершилась вничью.
Напомним, Карлсен покинул пресс-конференцию после проигранной восьмой партии, не дождавшись в зале россиянина, который давал индивидуальное интервью норвежской прессе. Призовой фонд матча составляет 1 миллион евро, из которых 60 процентов получит победитель, 40 процентов – проигравший.
"Мы уже подали апелляцию, – приводит Dagbladet слова Карлсена, который не стал вдаваться в подробности по этой ситуации.
He isn't happy! @SusanPolgar #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/sk5W9mNZTX– Deuphic (@Deuphic) 22 ноября 2016 г.
Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 9-й партии