Карлсен обыграл Каруану и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Чемпионом мира по шахматам вновь стал норвежец Магнус Карлсен. В матче за мировую корону он победил американца Фабиано Каруану. Матч проходил в Лондоне (Великобритания).

Норвежский гроссмейстер выиграл три партии на тай-брейке и обеспечил себе победу в матче. После 12 партий в классические шахматы счет был равным – 6:6, причем соперники играли исключительно вничью.

27-летний шахматист, таким образом, защитил свой титул чемпиона мира. Он завоевал звание сильнейшего в мире в 2013 году и с тех пор никому его не уступал. Гроссмейстером он стал в возрасте 13 лет. Также он становился чемпионом мира по рапиду и по блицу.