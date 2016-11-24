Карлсен не проигнорировал пресс-конференцию после девятой партии с Карякиным

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен посетил пресс-конференцию после девятой партии матча за мировую шахматную корону с претендентом Сергеем Карякиным, которая завершилась вничью. Как сообщает Dagdbladet, норвежец находился в хорошем настроении и улыбался.

Напомним, после проигранной восьмой партии Карлсен не стал общаться с журналистами, демонстративно покинув зал из-за задержки российского гроссмейстера, который давал индивидуальное интервью.

Согласно регламенту, он должен быть оштрафован на 10 процентов от будущих призовых. Команда норвежца уже подала апелляцию.

Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 9-й партии