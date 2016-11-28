Карлсен - Карякин: как будет играться тай-брейк

В матче за шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном после ничьей в противостоянии по итогам 12 партий - 6-6 - будет проведен тай-брейк.

Тай-брейк (четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход) состоится в Нью-Йорке в среду, 30 ноября.

Если по итогам тай-брейка счет остается равным, то играются две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход и далее при необходимости еще четыре мини-матча в блиц из двух партий.

Если десять партий не выявят победителя, то играется так называемый "армагеддон" - решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные - четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, причем ничья трактуется в пользу черных.

Карлсен является двукратным чемпионом мира по быстрым шахматам (2014, 2015) и двукратным чемпионом мира по блицу (2009, 2014). Карякин - чемпион мира по быстрым шахматам (2012).