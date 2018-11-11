Карлсен и Каруана завершили вничью вторую партию матча за звание чемпиона мира

Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами свел вничью вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам с американцем Фабиано Каруаной. На 49-м ходу соперники согласились на мирный исход. Матч проходит в Лондоне (Великобритания).

Первая партия также закончилась вничью. Счет в матче равный - 1:1. Для определения победителя соперники сыграют 12 партий в классические шахматы. В случае необходимости гроссмейстеры сыграют и четыре партии в быстрые шахматы.

12 ноября состоится следующая партия.