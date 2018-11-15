Карлсен и Каруана в пятыйраз сыграли вничью

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в пятой партии матча за шахматную корону. Три предыдущие партии также завершились вничью. Счет по итогам пяти партий равный - 2,5:2,5. Шестая партия матча за мировую шахматную корону состоится в пятницу.

Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда из Индии. В 2014 году он первый раз защитил звание, победив Ананда, в 2016-м состоялась вторая защита титула - Карлсен победил россиянина Сергея Карякина.