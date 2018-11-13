Карлсен и Каруана в четвертый раз сыграли вничью

Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Три предыдущие партии также завершились вничью. Счет по итогам четырех партий равный - 2:2. Пятая партия матча за мировую шахматную корону состоится в четверг.

Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда из Индии. В 2014 году он первый раз защитил звание, победив Ананда, в 2016-м состоялась вторая защита титула - Карлсен победил россиянина Сергея Карякина.