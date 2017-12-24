Израильским шахматистам отказали в визах для участия в чемпионате мира в Саудовской Аравии

Вице-президент Международной федерации шахмат (FIDE) Исраэль Гельфер сообщил, что семи израильским шахматистам было отказано в выдаче виз для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу. Он добавил, что визы не выданы и не будут выданы.
– Это не чемпионат мира, если шахматистам мешают участвовать в соревновании, – приводит Reuters слова пресс-секретаря Израильской шахматной федерации Лиора Айзенберга. – Каждый шахматист должен иметь право участвовать в турнире на основе профессиональных навыков, независимо от его национальности.
При этом он также добавил, что Израильская шахматная федерация может подать судебные иски в FIDE.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 26 по 30 декабря в Эр-Рияде.
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andyk82
GiantTemo andyk82 _______ Спокойно, дорогой, а то от злобы задохнуться можно. Если бы не Илюмжинов, чемпионаты мира проводились бы в нормальных странах, которые из-за него перестали финансировать ФИДЕ. Вот и всё. Всё остальное, что ты написал, такой бред, что в твоем возрасте его нести уже неоправданно. ------------------------------Ну как бы, это... Годом ранее в Карлсен с Карякиным не в Нью-Васюках играли, в следующем году Лондон на горизонте... А Катар и СА... Так ведь и ЧМ по футболу проходят на Аравийском п/о. Кто платит, тот и смотрит! Раз обратились к возрасту, значит молоды? Читайте больше, в том числе и о шахматах!
05:57
GiantTemo
andyk82 _______ Спокойно, дорогой, а то от злобы задохнуться можно. Если бы не Илюмжинов, чемпионаты мира проводились бы в нормальных странах, которые из-за него перестали финансировать ФИДЕ. Вот и всё. Всё остальное, что ты написал, такой бред, что в твоем возрасте его нести уже неоправданно.
00:02
andyk82
rusfed 2.0 Да уж, Илюмжинов облажался нехило 20:07 ---------------------------- С чего это? Как мне казалось, облажалось Минфин США, наложив санкции на президента ФИДЕ за торговлю нефтью/оружием сами знаете с кем. Но ФИДЕ отжать, как понимаю не удалось-байки ничем не подкреплены (не считая внутреннего американского пользования)... Ибо в ФИФА за меньшие прегрешения верхушку снесли. А Илюмжинов... Причем здесь Илюмжинов? Организаторы так решили! По сведениям арабов может они террористы или, хуже того, работники моссада??? Безопасность превыше всего!!! Вон, демправители незалежной на Евровидение девочку-инвалида не пустили, и что? Да ничего! Госдеп не возмутился (даже госдеп!).
22:36 24 декабря
andyk82
GiantTemo andyk82 _______________ А причем тут Родченков с Маклареном? Тут с Ильюмжинова спрос, что проводит чемпионаты мира то в Иране, то в Саудовской Аравии. 20:01-------------------------Как причем? Сочинители одного бреда могут понять сочинителей другого бреда... И никакой политики!
22:10 24 декабря
rusfed 2.0
Да уж, Илюмжинов облажался нехило
20:07 24 декабря
GiantTemo
andyk82 _______________ А причем тут Родченков с Маклареном? Тут с Ильюмжинова спрос, что проводит чемпионаты мира то в Иране, то в Саудовской Аравии.
20:01 24 декабря
andyk82
Обратитесь к Макларену с Родченковым. Может, помогут? А вообще, скорее всего, нехаляльную пищу употреблялис поцарапанных тарелок. Что вполне за допинг сойти может. В общем, пусть доказывают!
19:11 24 декабря