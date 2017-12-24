Израильским шахматистам отказали в визах для участия в чемпионате мира в Саудовской Аравии

Вице-президент Международной федерации шахмат (FIDE) Исраэль Гельфер сообщил, что семи израильским шахматистам было отказано в выдаче виз для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу. Он добавил, что визы не выданы и не будут выданы.

– Это не чемпионат мира, если шахматистам мешают участвовать в соревновании, – приводит Reuters слова пресс-секретаря Израильской шахматной федерации Лиора Айзенберга. – Каждый шахматист должен иметь право участвовать в турнире на основе профессиональных навыков, независимо от его национальности.

При этом он также добавил, что Израильская шахматная федерация может подать судебные иски в FIDE.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 26 по 30 декабря в Эр-Рияде.