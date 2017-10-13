Исполком утвердил передачу полномочий Илюмжинова заместителю ФИДЕ

Исполком Международной шахматной федерации (ФИДЕ) единогласно принял решение о передаче полномочий главы организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу.

Рпанее исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова на новый президентский срок. Против этого проголосовали 37 членов исполкома. За очередное выдвижение проголосовали 20 членов.

Решения приняты на конгрессе организации в турецкой Анталье.

Напомним, что в апреле Илюмжинов отмечал, что будет бороться за пост главы организации на ближайших выборах, которые пройдут на конгрессе организации осенью 2018 года.

В марте ФИДЕ на своем официальном сайте объявила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, ушел в отставку. Однако сам руководитель позднее заявил, что в отставку он не подавал.

FIDE Exec. Board confirms unanimously the full delegation of FIDE President Powers(Ch.9 Statutes) to the Deputy President. #fidecongress2017 pic.twitter.com/go8BSdrlFO – FIDE (@FIDE_chess) 13 октября 2017 г.





