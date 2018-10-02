Инфантино поддержал Дворковича на выборах главы ФИДЕ

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал Аркадия Дворковича на выборах президента ФИДЕ. Выборы главы организации состоятся 3 октября в Батуми.

- Возвращаясь домой после проведения невероятно успешного чемпионата мира по футболу в России, я очень рад сказать несколько слов и вам, людям шахматного мира, - приводит официальный сайт РШФ Инфантино. - Прежде всего, позвольте мне сказать, что наш футбольный чемпионат мира в России был просто самым лучшим! Он получился таковым благодаря очень тесному сотрудничеству с российским организационным комитетом, председателем которого был один из вас – Аркадий – мой добрый друг, который руководил этим действом в России и показал, как именно необходимо подходить к организации событий такого грандиозного масштаба.

Стоить отметить, что футбол и шахматы – это, конечно, две разные вещи. Тем не менее, действительно ли они такие разные? Я думаю, что на самом деле существует и немало общего, потому что подобно шахматисту футбольный тренер или даже игрок готовит свою команду на футбольном поле или футбольной площадке, равно как и организаторы, которые также готовят свои команды для управления и проведения организационных мероприятий. В связи с этим я полагаю, что в действиях как ФИФА, так и ФИДЕ прослеживается определенная слаженность действий, и, может быть, а почему бы и нет, мы могли бы подумать в будущем о сотрудничестве в определенных областях. Мы могли бы посмотреть, каким образом помочь отдельным федерациям, которые нуждаются в этом больше всего, создав таким образом тесный контакт между миром шахмат и футбола. Учитывая все вышесказанное, хочу поблагодарить вас и пожелать вам всего наилучшего! Спасибо вам!

Помимо Дворковича, на пост главы ФИДЕ претендует вице-президент организации Георгиос Макропулос и британец Найджел Шорт. Многолетний президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не будет выставлять свою кандидатуру. 13 июля он был отстранен от должности решением комиссии по этике.