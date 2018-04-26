Илюмжинов выиграл суд у Reuters

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов выиграл судебное дело по защите чести и достоинства против информационного агентства Reuters. Также глава организации получил официальные извинения от американского издания Washington Times.

Напомним, в феврале некоторые издания сообщили о заморозке счетов ФИДЕ из-за санкций Минфина США в отношении Илюмжинова.

- Позавчера выиграл у Reuters суд, жду денег, - цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. - Выиграл у них 50 тысяч фунтов. От издания Washington Times получил официальные извинения. Есть другая американская газета, мы подали иск на 500 тысяч долларов. Потихонечку я отыгрываю.

Отметим, что в начале апреля глава Международной шахматной федерации выиграл суд у британского издания The Week. Полученные деньги он перевел деньги больным аутизмом детям.