15:06 | ШАХМАТЫ

Илюмжинов выиграл суд у Reuters

1

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов выиграл судебное дело по защите чести и достоинства против информационного агентства Reuters. Также глава организации получил официальные извинения от американского издания Washington Times.

Напомним, в феврале некоторые издания сообщили о заморозке счетов ФИДЕ из-за санкций Минфина США в отношении Илюмжинова.

- Позавчера выиграл у Reuters суд, жду денег, - цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. - Выиграл у них 50 тысяч фунтов. От издания Washington Times получил официальные извинения. Есть другая американская газета, мы подали иск на 500 тысяч долларов. Потихонечку я отыгрываю.

Отметим, что в начале апреля глава Международной шахматной федерации выиграл суд у британского издания The Week. Полученные деньги он перевел деньги больным аутизмом детям.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/chess/20180426/1136057620.html

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Молодец. А где всякие лузеры Мутко, Кравцов, Колобков и Ко.?

15:20

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!