Илюмжинов пригласил Трампа сделать первый ход в матче Карлсена и Карякина

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пригласил нового президента США Дональда Трампа сделать первый ход в матче за шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Матч пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

- Я очень хорошо знаю Трампа, очень рад тому, что он победил, это не просто хорошо, а супер для развития шахмат в США. И я ему уже выслал приглашение на матч чемпионата мира сделать первый ход, - цитирует ТАСС Илюмжинова.

Отметим, что Илюмжинов не имеет права на въезд в США, поскольку в ноябре был включен в санкционный список.

- С Трампом я много общался еще до выборов, знаю хорошо его команду, руководителей его предвыборного штаба, считаю, что его избрание президентом положительно скажется на решении моего вопроса, - добавил глава ФИДЕ. - Вообще, я считаю, что с приходом Трампа шахматы в США могут развиваться лучше.