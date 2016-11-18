Илюмжинов пригласил Трампа на церемонию закрытия матча Карлсен - Карякин

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что отправил избранному президенту США Дональду Трампу приглашение посетить церемонию закрытия проходящего в Нью-Йорке матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Илюмжинов ранее подал в суд на Министерство финансов США, требуя компенсации в размере 50 миллиардов долларов и извинений за безосновательное включение его фамилии в санкционный список.

В конце августа глава ФИДЕ не был допущен на борт самолета, следовавшего в Нью-Йорк и в данный момент не может вылететь на матч за звание чемпиона мира, который проходит в США.

"Сегодня я подписал письмо, мой представитель должен передать помощнику Дональда Трампа или ему лично письмо с приглашением 30 ноября на церемонию закрытия чемпионата мира, чтобы Дональд Трамп водрузил шахматную корону чемпиону мира, как это делал осенью 2014 года Владимир Путин в Сочи, когда на сцене поздравлял с чемпионством Магнуса Карлсена".

Напомним, что после пяти партий матча в Нью-Йорке норвежец и россиянин ни разу не выявили победителя. Счет в самой серии – 2,5-2,5. Шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.