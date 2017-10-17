Илюмжинов предложил усадить за шахматную доску Трампа и Ким Чен Ына

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что хочет усадить за шахматную доску президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По его словам, это сняло бы напряжение, которое существует между двумя странами.

- Усадить за шахматную доску, без галстука, президента США и Ким Чен Ына, - приводит "Интерфакс" слова Илюмжинова. - Это бы сняло напряжение. А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием.