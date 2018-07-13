Илюмжинов отстранен от должности президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба организации. Решение было принято комиссией федерации по этике – по ее мнению функицонер нарушил правила кодекса этики.

Илюмжинов занимает пост президента ФИДЕ с 1995 года. В 2017 году федерация сообщала о том, что ее президент отправился в отставку. Сам функицонер опроверг эту информацию.

Выборы президента организации состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Илюмжинова в списке утвержденных организацией кандидатов нет. На этот пост, среди прочих, претендует глава оргкомитета "Россия-2018", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.