Илюмжинов надеется, что санкции не помешают ему посетить матч за титул чемпиона мира в Нью-Йорке

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов выразил надежду, что сможет посетить матч за звание чемпиона мира между действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Поединок пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Илюмжинов был ранее включен Минфином США в санкционный список, ему запрещено посещать страну. Он уже подал иск на министерство о защите чести, достоинства и деловой репутации.

– Надеюсь, что санкции не помещают мне приехать на матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорк, – сказал Илюмжинов. – Как может состояться такой матч без главы федерации? По крайней мере я туда собираюсь. (Сергей ФИШ)