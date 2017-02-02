Хоу Ифань намеренно проиграла сопернику в знак протеста

Чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань на турнире в Гиблартаре преднамеренно проиграла своему сопернику из Индии Лапиту Бабу в знак протеста, сообщает Chess Base. Партия завершилась на пятом ходе. Китаянка посчитала, что организаторы неправильно провели жеребьевку соревнований.

В семи турах Ифань играла с женщинами, после чего ее поставили в пару с индийцем. Ее главная соперница Анна Затонских из США провела матч со своим собственным мужем Даниэлем Фридманом. По мнению китаянки, это свидетельствует о том, что жеребьевка была подстроена.