22:27 2 февраля | ШАХМАТЫ

Хоу Ифань намеренно проиграла сопернику в знак протеста

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Чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань на турнире в Гиблартаре преднамеренно проиграла своему сопернику из Индии Лапиту Бабу в знак протеста, сообщает Chess Base. Партия завершилась на пятом ходе. Китаянка посчитала, что организаторы неправильно провели жеребьевку соревнований. 

В семи турах Ифань играла с женщинами, после чего ее поставили в пару с индийцем. Ее главная соперница Анна Затонских из США провела матч со своим собственным мужем Даниэлем Фридманом. По мнению китаянки, это свидетельствует о том, что жеребьевка была подстроена.  

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КОММЕНТАРИИ (1)
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outz

Неспортивное поведение, дисквал на пару ближайших турниров, для отрезвления.

22:40 2 февраля

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