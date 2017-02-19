21:54 | ШАХМАТЫ

Грищук сыграл вничью с Яковенко на этапе "Гран-при" в ОАЭ

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Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Дмитрием Яковенко во втором туре этапа "Гран-при" ФИДЕ, который проходит в Шардже. Также ничья была зафиксирована в матче между россиянами Яном Непомнящим и Александром Рязанцевым. Еще один представитель России Евгений Томашевский проиграл Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана.

После второго тура лидирует Максим Вашье-Лаграв из Франции, одержавший в двух партиях две победы, второе место делят Мамедьяров и Майкл Адамс из Англии (по 1,5 очка).

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Материалы REN-TV

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