Грищук и Свидлер сыграли вничью на этапе "Гран-при" в Москве

Россияне Александр Грищук и Петр Свидлер сыграли вничью в шестом туре этапа "Гран-при" в Москве. Еще один представитель России Евгений Томашевский разошелся миром с Анишем Гири, Эрнесто Инаркиев уступил Майклу Адамсу, а Ян Непомнящий - Хикару Накамуре.

Лидируют после шести туров Дин Лижэнь из Китая и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана.

Дин Лижэнь (Китай) - Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Теймур Раджабов (Азербайджан) - 0,5:0,5

Майкл Адамс (Англия) – Эрнесто ИНАРКИЕВ (Россия) – 1:0

Борис Гельфанд (Израиль) – Пентала Харикришна (Индия) – 1:0

Александр ГРИЩУК (Россия) – Петр СВИДЛЕ (Россия) –0,5:0,5

Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) – Франсиско Вальехо (Испания) – 0,5:0,5

Хикару Накамура (США) – Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) – 1:0

Салех Салем (ОАЭ) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,5

Евгений ТОМАШЕВСКИЙ (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Положение после шести туров: Дин Лижэнь, Мамедьяров - по 4 очка. Свидлер, Раджабов, Гельфанд, Грищук, Вашье-Лаграв, Накамура - по 3,5. Томашевский, Гири, Хаммер - по 3. Хоу Ифань, Салем, Вальехо, Непомнящий, Харикришна - по 2,5. Адамс - 2. Инаркиев - 1,5.